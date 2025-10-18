Addio a Samantha Eggar magnifica attrice protagonista de Il collezionista e Brood - La covata malefica

E' morta il 15 ottobre a 86 anni la carismatica attrice inglese Samantha Egger, protagonista al cinema di due personaggi indimenticabili, interpretati ne Il collezionista di William Wyler e in Brood di David Cronenberg. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Addio a Samantha Eggar, magnifica attrice protagonista de Il collezionista e Brood - La covata malefica

Argomenti simili trattati di recente

Addio a Samantha Eggar, star de Il collezionista e Il favoloso dottor Dolittle - X Vai su X

Alvio & Elena, il duo di intrattenimento musicale più richiesto della nostra regione, ha annunciato l'addio alle scene. Altro che Coma Cose. Qui LUTTO vero - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Samantha Eggar, magnifica attrice protagonista de Il collezionista e Brood - E' morta il 15 ottobre a 86 anni la carismatica attrice inglese Samantha Egger, protagonista al cinema di due personaggi indimenticabili, interpretati ne Il collezionista di William Wyler e in Brood d ... Da comingsoon.it

Addio a Samantha Eggar, star de Il collezionista e Il favoloso dottor Dolittle - L'attrice, 86 anni, vincitrice di un Golden Globe, era molto nota per aver recitato nel cult di William Wyler con Terence Stamp. msn.com scrive

Addio a Samantha Eggar - E’ morta a Los Angeles ad ottantasei anni l’attrice britannica Samantha Eggar, interprete di Il collezionista di William Wyler, Cammina, non correre ... Segnala agrpress.it