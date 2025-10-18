Addio a Giovanni Cucchi padre di Stefano e Ilaria | era malato da tempo

Si è spento a Roma, all’età di settantasette anni, Giovanni Cucchi, il padre di Stefano, morto il 22 ottobre 2009, mentre era sottoposto a custodia cautelare, in seguito a percosse da parte di due carabinieri, che gli hanno causato innumerevoli fratture ed emorragie interne. L’uomo era malato da diversi anni, e le sue condizioni di salute erano notevolmente peggiorate dopo la scomparsa della moglie Rita Calore, nel 2022. A ufficializzare la notizia è stato Fabio Anselmo, compagno della figlia Ilaria, che all’epoca si è battuta in prima linea per riabilitare il fratello e per ottenere giustizia, attirando l’attenzione dell’opinione pubblica a seguito della pubblicazione delle foto dell’autopsia, poi riprese da agenzie di stampa, giornali e telegiornali nazionali, e che oggi ricopre il ruolo di senatrice. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Addio a Giovanni Cucchi, padre di Stefano e Ilaria: era malato da tempo

