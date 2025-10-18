Addio a Giovanni Cucchi padre di Stefano e Ilaria | Con la tua voce hai dato voce a tuo figlio

Una vita segnata dal dolore e dalla ricerca della verità. È scomparso a Roma all'età di 77 anni Giovanni Cucchi, padre di Stefano e Ilaria Cucchi. L'uomo era malato da tempo e le sue condizioni si erano aggravate dopo la morte della moglie Rita Calore, avvenuta tre anni fa. La notizia della sua scomparsa ha iniziato a circolare sui social oggi pomeriggio, 18 ottobre, per poi essere confermata da Fabio Anselmo, compagno della senatrice Ilaria Cucchi. Anselmo ha scritto su Instagram un messaggio commosso: «Con la tua voce hai dato voce a tuo figlio. Grazie per la tua forza», ricordando così l'impegno instancabile di Giovanni nella battaglia per la verità e la giustizia sulla morte di Stefano.

