Addio a Giovanni Cucchi il papà di Stefano | ‘Hai dato voce a tuo figlio’

Una vita dedicata alla verità. Giovanni Cucchi, 77 anni, si è spento oggi a Roma. Padre di Stefano Cucchi, geometra morto nel 2009 dopo un arresto e un pestaggio violento da parte di alcuni carabinieri, Giovanni è stato accanto alla moglie Rita e alla figlia Ilaria in ogni udienza, sostenendo la battaglia per la giustizia. “Ilaria ci ha dato la forza per andare avanti e cercare la verità. Quello che abbiamo giurato davanti a quel corpo massacrato è che non ci saremmo mai fermati”, affermava Giovanni nel 2019. La testimonianza in tribunale. Accanto alla famiglia, Giovanni Cucchi ha partecipato ai processi sui depistaggi e agli insabbiamenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Addio a Giovanni Cucchi, il papà di Stefano: ‘Hai dato voce a tuo figlio’

Argomenti simili trattati di recente

Marsala, addio a Giovanni Biondo. Oggi i funerali a Strasatti #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook

? Addio a , fondatore di CIS e Interporto Campano, pioniere della #logistica nel #SudItalia. Il suo lascito resta nel cuore e nell’economia del territorio. Leggi qui https://transportonline.com/news/informazione/addio-a-giovanni-punzo-fo - X Vai su X

Addio Giovanni Cucchi, le cause della morte del padre di Stefano e Ilaria Cucchi - L’avvocato Fabio Anselmo annuncia la scomparsa del padre di Stefano e Ilaria Cucchi: il suo commosso ricordo e la lettera del figlio letta in aula. Lo riporta libero.it

Addio a Giovanni Cucchi, il padre di Stefano e Ilaria - La notizia è stata diffusa da Fabio Anselmo, legale della famiglia, con un post su Instagram. Come scrive msn.com

Addio a Giovanni Cucchi, padre di Stefano e Ilaria, «le tue parole hanno distrutto anni di odio, menzogne e depistaggi» - «Oggi per la prima volta non mi hai sorriso», scriveva pochi giorni fa la senatrice di Avs. Lo riporta editorialedomani.it