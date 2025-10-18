Addio a Giovanni Cucchi il papà di Stefano | ‘Hai dato voce a tuo figlio’

Una vita dedicata alla verità. Giovanni Cucchi, 77 anni, si è spento oggi a Roma. Padre di Stefano Cucchi, geometra morto nel 2009 dopo un arresto e un pestaggio violento da parte di alcuni carabinieri, Giovanni è stato accanto alla moglie Rita e alla figlia Ilaria in ogni udienza, sostenendo la battaglia per la giustizia. “Ilaria ci ha dato la forza per andare avanti e cercare la verità. Quello che abbiamo giurato davanti a quel corpo massacrato è che non ci saremmo mai fermati”, affermava Giovanni nel 2019. La testimonianza in tribunale. Accanto alla famiglia, Giovanni Cucchi ha partecipato ai processi sui depistaggi e agli insabbiamenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

