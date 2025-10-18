Addio a Gino Pivatelli | è scomparso il bomber del Bologna degli anni ' 50

Aveva 92 anni, vestì anche le maglie di Napoli e Milan, con cui ha vinto uno scudetto e la Coppa dei Campioni. È al quinto posto assoluto della classifica marcatori del Bologna di tutti i tempi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

addio gino pivatelli 232Gino Pivatelli &#232; morto, addio al secondo cannoniere del Bologna degli anni ‘50 - Bologna, 18 ottobre 2025 – È morto, all'età di 92 anni, Gino Pivatelli, mezzala e poi centravanti del Bologna degli anni '50, al quinto posto assoluto della classifica marcatori rossoblù di tutti i ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

