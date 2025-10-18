Adamant l’ultimo saluto a Pulidori Amici e mondo del basket riuniti per l’abbraccio allo storico ds

E’ il giorno dell’ultimo saluto ad Andrea Pulidori, per tutti "Pollo", direttore sportivo dell’ Adamant Ferrara Basket scomparso improvvisamente nella notte tra lunedì e martedì a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo. 59 anni, una vita nel mondo della palla a spicchi cittadina, prima da giocatore e poi da apprezzato dirigente, l’ultimo viaggio di Andrea si aprirà in mattinata con la camera ardente – dalle 9 alle 14 – in via Fossato di Mortara, mentre alle 14.40 la salma partirà alla volta della Chiesa di Santa Maria in Vado, dove dalle 15 si terranno i funerali. Prevista la presenza di tantissimi amici, conoscenti e addetti ai lavori della pallacanestro nazionale, ma anche di diversi tifosi e appassionati ferraresi, che vorranno dare l’ultimo saluto al dirigente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

