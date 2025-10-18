Ad Ascea firmato l’accordo internazionale della Rotta dei Focei | un patto storico tra le città delle radici dell’Occidente
Si è tenuta ieri, venerdì 17 ottobre, presso la Fondazione Alario di Ascea, la firma ufficiale del protocollo d’intesa per l’Itinerario Culturale Europeo “La Rotta dei Focei”, un accordo storico che unisce cinque città del Mediterraneo accomunate da un’origine e da una memoria condivisa.A. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Firmato ad Ascea il protocollo internazionale della Rotta dei Focei Oggi, presso la Fondazione Alario di Ascea, è stato ufficialmente firmato il protocollo d’intesa per l’Itinerario Culturale Europeo “La Rotta dei Focei”, un accordo che unisce cinque città del Me - facebook.com Vai su Facebook
Ascea al centro del Mediterraneo: firmato l’accordo per “La Rotta dei Focei” - L’accordo dà vita a una rete internazionale impegnata a promuovere la cultura, la ricerca, l’educazione e il turismo sostenibile ... Secondo infocilento.it