Ad Acquasparta l’OktoBierFest 2025 | due serate dedicate ai sapori bavaresi autentici
La Pro Loco di Acquasparta organizza la prima edizione dell’OktoBierFest, in programma per il 24 e 25 ottobre presso la “Taverna del Carnevale” in via Ecchio.L’iniziativa, ispirata alla tradizionale Oktoberfest tedesca, propone due serate all’insegna della convivialità e della buona tavola. Il. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
