Ad Acqualagna e Peglio i due big match

In Prima categoria in questo weekend si scende in campo per la 5ª giornata. Sette gli anticipi odierni. Le due capolista del girone A (Acqualagna e Montecalvo) sono impegnate contro le terze in graduatoria. Il programma di oggi Falco Acqualagna-Atletico Mondolfo 1952. È uno dei big match della giornata. Gara da tripla, si gioca al Comunale di Acqualagna alle ore 15,30. Peglio-Avis Montecalvo. I padroni di casa vengono dal punto conquistato sul campo dell’Atletico Mondolfo, gli ospiti dalla quaterna rifilata al Della Rovere, si gioca al Comunale di Peglio alle ore 15. Le altre A. Sassocorvaro- Csi Delfino Fano (15. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ad Acqualagna e Peglio i due big match

