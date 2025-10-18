Acque reflue nei campi denunciati i dirigenti della società partecipata

Gli ultimi interrogatori di garanzia hanno messo la parola fine alle indagini a carico dei vertici della società partecipata che gestisce l’impianto fognario al servizio del Comune di Filottrano. Sono stati denunciati i due presidenti della società partecipata in carica dal febbraio 2016, unitamente al direttore tecnico in carica dal 2018: rischiano la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 65mila euro prevista per il reato di inquinamento ambientale colposo. Erano accusati di non aver eseguito le manutenzioni delle linee fognarie e degli scolmatori, e di non aver riparato i guasti alle condotte schiacciate e spaccate, cagionando di conseguenza l’inquinamento dei terreni e dei fossi a sud-est del centro storico del comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Acque reflue nei campi, denunciati i dirigenti della società partecipata

Altre letture consigliate

Intervista a Fabio Fatuzzo, Commissario straordinario unico alla depurazione e al riuso delle acque reflue, raccolta nell’ambito del report “Il futuro dell’acqua” presentato alla fiera Accadueo «Nel nostro Paese c’è eccessiva superficialità nell’affrontare la neces Vai su Facebook

Acque reflue industriali e Servizio Idrico Integrato ? 16 ottobre, ore 14.00 -18.00 Camera di Commercio di Brescia – Via Einaudi 23 Maggiori informazioni ? https://ow.ly/4uup50X0HVw @ORD_ING_BS - X Vai su X

Acque reflue nei campi, denunciati i dirigenti della società partecipata - Terminate le indagini per due presidenti e un direttore tecnico dell’azienda. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Sversamenti delle fogne a Filottrano, denunciati i vertici della partecipata che gestisce l'impianto - Secondo la procura e i carabinieri forestali, i due presidenti e il direttore tecnico della società non avrebbero fatto i dovuti lavori di manutenzione e di ripristino della rete fognaria, causando la ... Come scrive rainews.it

Scarico non autorizzato delle acque reflue industriali: 3 aziende sequestrate - A Cercola e Pollena Trocchia i tre titolari di autolavaggi e di un'officina meccanica sono stati denunciati dai carabinieri ... Riporta rainews.it