Acqua lavori per la nuova rete di distribuzione | possibili disservizi tra via Pitrè e Altarello

Palermotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da ieri (venerdì 17 ottobre) è stata modificata l’erogazione idrica nel distretto Pitrè-Aeroporto di Boccadifalco. “Ciò per consentire l’esecuzione dei lavori di completamento della nuova rete di distribuzione proprio in via Pitrè”, si legge in una nota dell'Amap.Nella zona di via Pitrè e via. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

