Acireale minorenne fermato allo stadio con un tirapugni nei pantaloni
Il controllo della Polizia di Stato ad Acireale. Un giovane tifoso ha tentato di accedere allo stadio comunale di Acireale con un tirapugni nascosto nei pantaloni, ma è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato durante i controlli di sicurezza. Il ragazzo è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, fermo restando il principio di presunzione di innocenza fino a una eventuale condanna definitiva. L'intervento degli agenti durante la partita. L'episodio è avvenuto lo scorso 12 ottobre, in occasione dell'incontro di Serie D tra Acireale e Gela.
