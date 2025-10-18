acireale minorenne fermato allo stadio con un tirapugni nei pantaloni

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il controllo della Polizia di Stato ad Acireale. Un giovane tifoso ha tentato di accedere allo stadio comunale di Acireale con un tirapugni nascosto nei pantaloni, ma è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato durante i controlli di sicurezza. Il ragazzo è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, fermo restando il principio di presunzione di innocenza fino a una eventuale condanna definitiva. L’intervento degli agenti durante la partita. L’episodio è avvenuto lo scorso 12 ottobre, in occasione dell’incontro di Serie D tra Acireale e Gela. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

