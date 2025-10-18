Achille Lauro a Napoli gli indizi su un appuntamento in piazza a sorpresa con i fan

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fanpage può anticipare che l'artista sarà ospite speciale dell'evento organizzato il 19 ottobre in piazza Mercato, dove da alcuni giorni campeggia una grande installazione temporanea. Ecco di cosa si tratta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Achille Lauro a Napoli, gli indizi su un appuntamento in piazza a sorpresa con i fan - Fanpage può anticipare che l'artista sarà ospite speciale dell'evento organizzato il 19 ottobre in piazza Mercato, dove da alcuni giorni campeggia una grande installazione temporanea.

