Accordo alla Fdf pagati gli arretrati e in arrivo un nuovo piano industriale
Dopo giorni di tensione e lo stato di agitazione permanente con presidio davanti ai cancelli dello stabilimento, ieri è stata raggiunta un'intesa tra la Fdf, la Rsu aziendale, Fiom Cgil e Uilm Uil Verona. L’accordo arriva in un momento delicato, segnato da gravi difficoltà di mercato e problemi. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Tutto fatto per il rinnovo di Amir Rrahmani Secondo Il Mattino, il centrale kosovaro continuerà a difendere la maglia azzurra diventando tra i più pagati della rosa con uno stipendio da 4,1 milioni Accordo fino al 2028 più opzione per un’altra stagione: Amir - facebook.com Vai su Facebook
Crisi Fdf, pagati gli stipendi: “Ma rimane la preoccupazione per i posti di lavoro” - Intesa tra Fdf e rappresentanze sindacali, pagati gli stipendi arretrati: "Ma rimane la preoccupazione per i posti di lavoro". Si legge su veronaoggi.it