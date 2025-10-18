Accordo alla Fdf pagati gli arretrati e in arrivo un nuovo piano industriale

Veronasera.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo giorni di tensione e lo stato di agitazione permanente con presidio davanti ai cancelli dello stabilimento, ieri è stata raggiunta un'intesa tra la Fdf, la Rsu aziendale, Fiom Cgil e Uilm Uil Verona. L’accordo arriva in un momento delicato, segnato da gravi difficoltà di mercato e problemi. 🔗 Leggi su Veronasera.it

