Accoltellato fuori scuola fermato uno degli aggressori | colpi inferti vicino alla colonna vertebrale

Napolitoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri hanno denunciato un 14enne napoletano, indiziato di aver colpito un coetaneo con un coltello lo scorso martedì fuori scuola. Diversi i colpi inferti, secondo gli investigatori, in un’area prossima alla colonna vertebrale. Sulle motivazioni che fanno da sfondo all’aggressione, però. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

