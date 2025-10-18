Accoltellato e ucciso nella notte Proietti e Barcaioli | Dolore e sgomento per i fatti di Perugia
La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e l’assessore regionale alle Politiche Giovanili, Fabio Barcaioli, esprimono a nome dell’intera Giunta il più profondo sgomento e dolore per la tragica notizia della morte di un giovane a Perugia.“È straziante ed è insopportabile sapere che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
