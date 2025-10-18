Accoltellato e ucciso nella notte Lega Umbria | Escalation di violenza senza precedenti serve intervenire con decisione

“Escalation di violenza senza precedenti, serve intervenire con decisione”, così intervengono l’onorevole Riccardo Augusto Marchetti, segretario Lega Umbria, e Lorenzo Mattioni, commissario Lega Perugia, sull'omicidio avvenuto a Perugia nella notte.“Nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 ottobre. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

