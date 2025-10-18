Accesso con riserva Concorso PNRR3 e conseguimento abilitazione entro il 31 gennaio | nuova edizione con aa 2024 2025 presso l’Università degli Studi Link
È stato attivato un nuovo bando dei percorsi abilitanti 30 CFU ex art. 13 (DPCM 4823) presso l’Università degli Studi Link con anno accademico di riferimento 2024-2025. È un’opportunità da non perdere per conseguire l’abilitazione su classe di concorso e acquisire il requisito di accesso con riserva, entro il 31 Gennaio, per il concorso PNRR . L'articolo Accesso con riserva Concorso PNRR3 e conseguimento abilitazione entro il 31 gennaio: nuova edizione con a.a. 20242025 presso l’Università degli Studi Link . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
