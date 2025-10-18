Accelerare rimpatri in Afghanistan la richiesta di 20 Paesi all’Ue | c’è anche l’Italia

(Adnkronos) – Venti Paesi europei, in testa Germania e Belgio ma anche Italia, hanno chiesto all'Ue di accelerare le procedure di espulsione dei cittadini afghani senza permesso di soggiorno, nonostante gli avvertimenti delle Nazioni Unite sul grave pericolo a cui vanno incontro al loro ritorno sotto il regime dei talebani. L'appello è stato lanciato in particolare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

