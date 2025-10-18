Accadde oggi | 18 ottobre in Svizzera nasce il derby della Madonnina

La partita constava di due tempi di 25 minuti l’uno e fu vinta dal Milan per 2-1 Il 18 ottobre 1908 si giocò il primo derby milanese della storia che però non venne disputato in terra italiana. Milan-Inter, infatti, nacque a Chiasso, . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 18 ottobre, in Svizzera nasce il derby della Madonnina

Altre letture consigliate

ACCADDE OGGI Il 17 ottobre 1980 a Siderno (RC) venne rapito, per poi scomparire per sempre, l’avvocato Antonio Colistra. 56 anni. #Vittimainnocente di #ndrangheta. Già procuratore del registro a Caulonia, venne rapito all’età di 56 anni mentre si trovava i - facebook.com Vai su Facebook

Sabato 18 ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Santi del giorno: San Luca (Evangelista) Proverbio del giorno: Quando cadon le foglie, l'inverno non è ... Lo riporta trevisotoday.it

Almanacco | Venerdì 17 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Il 17 ottobre è il 290º giorno del calendario gregoriano (il 291º negli anni bisestili). Lo riporta pisatoday.it

Almanacco di mercoledì 15 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Esce nelle sale 'Il grande dittatore', un film di satira sociale sul regime nazista il cui protagonista è Charlie Chaplin: ricorrenze e avvenimenti ... Si legge su arezzonotizie.it