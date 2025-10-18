Abruzzo in vetrina mondiale | borghi da sogno sbarcano a Times Square!
L'Aquila - Con il nuovo catalogo digitale integrato, la Regione Abruzzo lancia un’offerta turistica globale che valorizza borghi, tradizioni e ospitalità d’eccellenza internazionale. Nel pomeriggio del 16 ottobre 2025, nella suggestiva Sala Ipogea del Consiglio regionale a L’Aquila, l’Abruzzo ha presentato ufficialmente il suo primo catalogo digitale integrato dell’offerta turistica regionale. L’iniziativa è stata illustrata dall’assessore alle Politiche Culturali, Roberto?Santangelo, il quale ha evidenziato come questo strumento rappresenti una svolta per il territorio: «non soltanto valorizziamo l’Abruzzo come destinazione di pregio», ha dichiarato, «ma rafforziamo l’intera filiera turistica, aprendo ai mercati internazionali un racconto fatto di borghi e paesi ricchi di storia, tradizioni, natura incontaminata ed eccellenze enogastronomiche, con l’ospitalità tipica che contraddistingue la nostra terra». 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
Scopri altri approfondimenti
Il 21 e 22 ottobre il PACTA Salone ospita la prima milanese di GLAUCO - confessioni criminali di un giudice randagio parte della Vetrina contemporanea su testo di Vincenzo Martorelli, produzione Teatro Stabile D'Abruzzo in collaborazione con Teatranti Tra T - facebook.com Vai su Facebook
Partita oggi alla Fiera di Rimini l’edizione 2025 del TTG, la grande kermesse dedicata alla vacanza attiva e al turismo esperienziale. La Regione #Abruzzo è presente in un unico spazio espositivo di circa 200 mq. #TTGexpo - X Vai su X
Abruzzo in vetrina mondiale: borghi da sogno sbarcano a Times Square! - Con il nuovo catalogo digitale integrato, la Regione Abruzzo lancia un’offerta turistica globale che valorizza borghi, tradizioni e ... Riporta abruzzo24ore.tv
Abbateggio in campo per l’Abruzzo: alla 3ª Coppa Nazionale dei Borghi più belli d’Italia - Il Comune di Abbateggio sarà presente per l’Abruzzo alla 3ª Coppa Nazionale “I Borghi più belli d’Italia”, in programma a Gabicce Mare ... Secondo laquilablog.it
Parte da Civitella in Abruzzo e da Noli in Liguria il piano per far rivivere i borghi antichi d'Italia, l'iniziativa si chiama Azione Gentile - Il progetto nazionale parte da Noli, un meraviglioso paesino sulle rive liguri e da Civitella Alfedena, un borgo quasi magico situato a 1100 metri in Abruzzo, famoso tra i naturalisti e i trekker di ... Riporta ilmessaggero.it