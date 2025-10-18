Abruzzo in vetrina mondiale | borghi da sogno sbarcano a Times Square!

L'Aquila - Con il nuovo catalogo digitale integrato, la Regione Abruzzo lancia un’offerta turistica globale che valorizza borghi, tradizioni e ospitalità d’eccellenza internazionale. Nel pomeriggio del 16 ottobre 2025, nella suggestiva Sala Ipogea del Consiglio regionale a L’Aquila, l’Abruzzo ha presentato ufficialmente il suo primo catalogo digitale integrato dell’offerta turistica regionale. L’iniziativa è stata illustrata dall’assessore alle Politiche Culturali, Roberto?Santangelo, il quale ha evidenziato come questo strumento rappresenti una svolta per il territorio: «non soltanto valorizziamo l’Abruzzo come destinazione di pregio», ha dichiarato, «ma rafforziamo l’intera filiera turistica, aprendo ai mercati internazionali un racconto fatto di borghi e paesi ricchi di storia, tradizioni, natura incontaminata ed eccellenze enogastronomiche, con l’ospitalità tipica che contraddistingue la nostra terra». 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

