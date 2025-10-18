Abodi rilancia | il modello Caivano si estende a otto città per lo sport di tutti

Sbircialanotizia.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Investire nello sport come architrave di coesione: è l’idea che torna, concreta, nei progetti annunciati dal ministro Andrea Abodi. Le periferie non sono margini, ma luoghi dove rimettere al centro relazioni, dignità e opportunità. Da Caivano a otto nuove realtà, il piano promette cantieri sociali prima ancora che edilizi. Una rotta che parte da Caivano . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

abodi rilancia il modello caivano si estende a otto citt224 per lo sport di tutti

© Sbircialanotizia.it - Abodi rilancia: il modello Caivano si estende a otto città per lo sport di tutti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

abodi rilancia modello caivanoAbodi:”Investiamo nelle periferie e per diritto a sport. Modello Caivano in otto città’ - (Adnkronos) – “Investire sulle periferie della nostra Nazione, non solo quelle urbane, vuol dire investire nella coesione sociale, nel decoro dei luoghi e nelle relazioni tra le persone, offrendo oppo ... Come scrive msn.com

abodi rilancia modello caivanoAbodi “Investiamo nelle periferie per anticipare la cronaca nera” - ROMA (ITALPRESS) – “Investire sulle periferie della nostra Nazione, non solo quelle urbane, vuol dire investire nella coesione sociale, nel decoro dei luoghi e nelle relazioni tra le persone, offrendo ... Da msn.com

Radioimmaginaria, lunedì la scuola inizia a Caivano con i racconti dal pullmino bruciato dalla camorra - Sal Da Vinci ha augurato in bocca al lupo a tutti gli adolescenti del Parco Verde attraverso un messaggio andato in diretta su Radio Deejay, nel corso del programma “Chiamate Roma Triuno Triuno”, ... Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Abodi Rilancia Modello Caivano