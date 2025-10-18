Abodi rilancia | il modello Caivano si estende a otto città per lo sport di tutti
Investire nello sport come architrave di coesione: è l’idea che torna, concreta, nei progetti annunciati dal ministro Andrea Abodi. Le periferie non sono margini, ma luoghi dove rimettere al centro relazioni, dignità e opportunità. Da Caivano a otto nuove realtà, il piano promette cantieri sociali prima ancora che edilizi. Una rotta che parte da Caivano . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ministro Valditara: “Importante risultato per lo sport a scuola, coerente con il nostro investimento di quasi 1 miliardo di euro”. Abodi: “Passo di grande valore per rilanciare il diritto alla pratica sportiva”. Il disegno di legge modifica la normativa sull’utilizzo degli i - facebook.com Vai su Facebook
Abodi:”Investiamo nelle periferie e per diritto a sport. Modello Caivano in otto città’ - (Adnkronos) – “Investire sulle periferie della nostra Nazione, non solo quelle urbane, vuol dire investire nella coesione sociale, nel decoro dei luoghi e nelle relazioni tra le persone, offrendo oppo ... Come scrive msn.com
Abodi “Investiamo nelle periferie per anticipare la cronaca nera” - ROMA (ITALPRESS) – “Investire sulle periferie della nostra Nazione, non solo quelle urbane, vuol dire investire nella coesione sociale, nel decoro dei luoghi e nelle relazioni tra le persone, offrendo ... Da msn.com
Radioimmaginaria, lunedì la scuola inizia a Caivano con i racconti dal pullmino bruciato dalla camorra - Sal Da Vinci ha augurato in bocca al lupo a tutti gli adolescenti del Parco Verde attraverso un messaggio andato in diretta su Radio Deejay, nel corso del programma “Chiamate Roma Triuno Triuno”, ... Secondo ilmattino.it