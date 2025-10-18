Abodi | Investiamo nelle periferie e per il diritto allo sport Modello Caivano in otto città’
“Investire sulle periferie della nostra Nazione, non solo quelle urbane, vuol dire investire nella coesione sociale, nel decoro dei luoghi e nelle relazioni tra le persone, offrendo opportunità, restituendo dignità e rafforzando il senso di comunità. Questo impegno di governo lo stiamo declinando riconoscendo, per la prima volta nella storia della Repubblica, la centralità degli investimenti per lo sport sociale, attraverso la rigenerazione e la ricostruzione di luoghi sportivi abbandonati o incompiuti, ma anche sviluppando progetti educativi e alleanze tra istituzioni, a partire da quello tra la scuola e le associazioni e le società sportive dilettantistiche, che possono trasformare le periferie in veri e propri laboratori di coesione sociale e cittadinanza attiva”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
! Oggi a #Roncade, con il Ministro Andrea Abodi, abbiamo celebrato una conquista storica: il riconoscimento dello #sport nella nostra #Costituzione. Perché è importante? Perché lo sport non è solo partite e al - facebook.com Vai su Facebook
Abodi: "Investiamo nelle periferie e per diritto a sport. Modello Caivano in otto città' - Il ministro per lo Sport e i Giovani: 'Garantire lo sport per tutti è uno degli impegni centrali di questo governo' ... Segnala adnkronos.com
Abodi: «Dal governo 180 milioni per rigenerare le periferie. Interventi anche a Palermo e Catania» - Il ministro Andrea Abodi annuncia al Secolo d’Italia un piano da 180 milioni in tre anni per la rigenerazione delle periferie italiane. Si legge su ilovepalermocalcio.com
Abodi “Investiamo nelle periferie per anticipare la cronaca nera” - 2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – “Investire sulle periferie della nostra Nazione, non solo quelle urbane, vuol dire investire nella coesione sociale, nel decoro dei luoghi e nelle relazioni ... Da msn.com