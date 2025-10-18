Abodi al Secolo | Lo sport sociale è un caposaldo del governo Meloni Replicheremo il modello Caivano in otto città
Ministro Abodi, in questi anni il governo Meloni ha fatto del binomio sport-periferie un elemento qualificante della sua azione politica. A che punto siamo? Investire sulle periferie della nostra Nazione, non solo quelle urbane, vuol dire investire nella coesione sociale, nel decoro dei luoghi e nelle relazioni tra le persone, offrendo opportunità, restituendo dignità e rafforzando il senso di comunità. Questo impegno di Governo lo stiamo declinando riconoscendo, per la prima volta nella storia della Repubblica, la centralità degli investimenti per lo sport sociale, con il suo linguaggio universale, il paradigma valoriale e il sistema di regole, attraverso la rigenerazione e la ricostruzione di luoghi sportivi abbandonati o incompiuti, ma anche sviluppando progetti educativi e alleanze tra istituzioni, a partire da quello tra la scuola e le associazioni e le società sportive dilettantistiche, che possono trasformare le periferie in veri e propri laboratori di coesione sociale e cittadinanza attiva. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
