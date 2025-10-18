Abemaciclib adiuvante | nel seno precoce HR+ la sopravvivenza sale
La lotta al carcinoma della mammella in fase iniziale compie un passo concreto: le terapie orali abbinate alla terapia endocrina offrono un vantaggio di sopravvivenza misurabile e duraturo. Le nuove evidenze, presentate al congresso ESMO a Berlino e pubblicate su riviste specialistiche, delineano un cambio di prospettiva per le pazienti ad alto rischio HR+, HER2-. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
