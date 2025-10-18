Abel Ferreira conquista il Brasile | è il miglior allenatore del secolo

Riconoscimento storico per l’allenatore portoghese del Palmeiras Arrivato fino ai quarti di finale del Mondiale per Club con il suo Palmeiras, Abel Ferreira non si è ancora stancato di vincere e, dopo una rimonta importante, alla ventisettesima giornata di campionato occupa il primo posto nel Brasileirao, con tre punti di vantaggio sul Flamengo. Abel Ferreira (LaPresse) – calciomercato.it Arrivato a San Paolo nel novembre del 2020, l’allenatore portoghese è diventato l’allenatore più vincente della storia del Verdao, con ben 10 titoli vinti (due Libertadores, due Serie A, una Coppa del Brasile, una supercoppa brasiliana, una supercoppa sudamericana e tre campionati paulisti). 🔗 Leggi su Calciomercato.it

