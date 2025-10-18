Abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni in arrivo 172mila euro

Ferraratoday.it | 18 ott 2025

Una rampa di accesso per rendere più semplice l’ingresso in casa, l’allargamento degli spazi della cucina e delle camere, l’installazione di un ascensore o di un elevatore, sensori da inserire in casa per favorire la mobilità dei non vedenti. Per supportare economicamente questi e tanti altri. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

