A Villa Reale torna la festa di Halloween più grande di Italia
Lucca, 18 ottobre 2025 - Lucida Mansi tornerà a danzare tra le ombre, i Ghostbusters daranno la caccia ai fantasmi nella Grotta di Pan e, per la prima volta, il pubblico potrà varcare la soglia del Sottosopra di Stranger Things. Sarà una notte da brividi quella del 31 ottobre a Villa Reale di Marlia, per la trentunesima edizione di Halloween Celebration Carnival, la più grande festa di Halloween d’Italia. Dalle 16 alle 2 di notte, oltre 500 artisti - tra acrobati, musicisti, attori e performer - trasformeranno i sedici ettari del parco in un regno di spettacoli, musica e magia, con 13 chapiteaux circensi, sei aree musicali coperte e un caleidoscopio di performance tra street art, danza e teatro visionario. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Oggi nella Sala D'onore della Villa Reale di Monza si è tenuta un'altra tappa del 6°Forum Regionale sulla Sostenibilità Ambientale. Un momento di confronto che ha approfondito l'importanza di avere un patrimonio edilizio compatibile a livello ambientale per - facebook.com Vai su Facebook
#SostenibilitàInLombardia Il 17/10 alla Villa Reale di Monza la 4^ tappa Forum Regionale per lo #SviluppoSostenibile che affronta la #TransizioneClimatica. Tema dell’incontro: Città resilienti, la riqualificazione sostenibile del patrimonio edilizio. http://reglo - X Vai su X
Festa della Repubblica in Villa Reale. Il sindaco Pilotto e il dialogo: "Comuni e Province fondamentali" - Una studentessa ha letto il messaggio di Mattarella mentre i pompieri srotolavano la bandiera sulla facciata. ilgiorno.it scrive