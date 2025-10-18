A Villa Manin Capolavori senza Confini fino al 12 aprile 2026

Ben  136 capolavori  di una  cinquantina di grandi artisti  dell’Ottocento e del Novecento e provenienti da  43 musei europei e americani. Una mostra unica, di respiro internazionale e allestita negli spazi restaurati dell’ Esedra di Levante  del magnifico complesso dogale di  Villa Manin  a Passariano di Codroipo, in provincia di Udine. È  “Confini da Gauguin a Hopper. Canto con variazioni”, l’attesissima esposizione che apre al pubblico il prossimo  10 ottobre, uno degli eventi di punta di  GO! 2025&Friends, il cartellone di appuntamenti che affianca il programma ufficiale di  GO! 2025 Nova Gorica – Gorizia Capitale europea della Cultura, offrendo proposte culturali in tutto il territorio regionale. 🔗 Leggi su Udine20.it

