A Spoltore con il fondo di solidarietà comunale verranno pagati i rimborsi delle rette degli asili nido

Sarà utilizzato il fondo di solidarietà comunale per il 2025 per ottenere le risorse destinate al rimborso delle rette degli asili nido a Spoltore. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale aggiungendo che le domande per le agevolazioni potranno essere presentate dalle famiglie entro il 31. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

News recenti che potrebbero piacerti

SPOLTORE ‘PAPABILE’ Il segretario della polizia penitenziaria Nardella torna a denunciare le gravi criticità del carcere di #Pescara che va delocalizzato e costruito altrove… - facebook.com Vai su Facebook

Spoltore: rimborsi per le rette degli asili nido 2025 - La giunta di Spoltore approva i criteri per il rimborso delle rette degli asili nido privati nel 2025. Si legge su abruzzonews.eu

Ripartizione del Fondo di solidarietà comunale 2023: l'erogazione avviene in due rate - Il Fondo di solidarietà comunale (FSC), costituisce il fondo per il finanziamento dei Comuni italiani. Lo riporta it.blastingnews.com

Fondo di solidarietà comunale, sentenza Consulta/ “Intervento legislatore è urgente” - Fondo di solidarietà comunale, la sentenza della Corte Costituzionale che ha respinto il ricorso della Regione Liguria e ha chiesto "un intervento urgente del legislatore" ... Scrive ilsussidiario.net