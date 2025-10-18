A San Cristoforo una drug room sequestrata era tornata attiva | 13 persone denunciate

Un edificio sequestrato e già sigillato perché trasformato in una piazza di spaccio è stato rioccupato da tossicodipendenti. La polizia di Catania ha messo fine alla “drug room” di via Murifabbro, nel quartiere San Cristoforo, con un blitz della squadra volante e della squadra cinofili.L'inferno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Violati i sigilli nella drug room di San Cristoforo: 13 denunce - I poliziotti delle volanti e della squadra cinofili della Questura hanno notato la violazione dei sigilli già apposti in un immobile di via Murifabbro.

Violati i sigilli di una «drug room» a Catania, tredici persone denunciate - La Polizia di Stato ha eseguito un nuovo mirato intervento di contrasto allo spaccio di droga in città, che si aggiunge alla costante attività di monitoraggio e pattugliamento del territorio cittadino

Catania, operazione antidroga della polizia. Sequestrata casa di spaccio a San Cristoforo, 4 denunce - L'appartamento, con una "drug room" per il consumo della droga, era controllato da telecamere ed era provvisto di vie di fuga nel tetto L'appartamento era organizzato come una vera fortezza, con porte