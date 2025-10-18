A San Cristoforo una drug room sequestrata era tornata attiva | 13 persone denunciate

Cataniatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un edificio sequestrato e già sigillato perché trasformato in una piazza di spaccio è stato rioccupato da tossicodipendenti. La polizia di Catania ha messo fine alla “drug room” di via Murifabbro, nel quartiere San Cristoforo, con un blitz della squadra volante e della squadra cinofili.L'inferno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

