Il tabù è stato infranto nella scorsa stagione, quando la Vis è passata per la prima volta a Pontedera con un gol in avvio di Palomba, stacco di testa sulla punizione di Di Paola. Ora bisogna scrollarsi di dosso la pareggite e dare finalmente una svolta al campionato. La squadra ci crede, il calendario offre un assist con le trasferte di Pontedera (lunedì) e Bra (domenica 26). Difficili ma possibili. Quella del Mannucci, fra due giorni, è la prima delle due partite da azzannare. Sperando di rivedere la Vis di Campobasso e non quella di Forlì. L’avversario? Una vistosa anomalia per la C: piazza piccola, pubblico sparuto ma una straordinaria continuità di militanza nella categoria: 13° campionato di fila nella C attuale (e 6 volte ai playoff), 46° della storia nella C allargata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Pontedera contro la pareggite