A Palazzo della Salute ministri e amministratori si confrontano sul futuro del Nord-Est

Padovaoggi.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 50 relatori tra cui ministri, sottosegretari, europarlamentari, assessori regionali e comunali, associazioni di categoria e rappresentanze sindacali, vertici aziendali e mondo accademico saranno protagonisti lunedì 20 ottobre 2025 di Direzione Nord-Est, promossa dalla Fondazione Stelline. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

