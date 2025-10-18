A Novara torna la pioggia | da lunedì nuovo peggioramento in arrivo
Ultimi giorni di sole su novarese e Vco. Da lunedì, infatti, è atteso un graduale peggioramento del tempo, con piogge diffuse e temperature in calo.Secondo le previsioni del meteorologo di 3B Meteo Lorenzo Badellino, "L'anticiclone è in fase di declino, sotto la spinta di una perturbazione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
