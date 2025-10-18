A Ningbo Paolini ko in semifinale contro Rybakina
Corsa per le Finals sempre più complicata: l'azzurra, Andreeva e la kazaka in lotta per due posti. ROMA - Jasmine Paolini si è arresa contro Elena Rybakina nella prima semifinale dell'"Aux-Ningbo Open", torneo Wta 500 dotato di un montepremi totale pari a 1.064.510 dollari che si sta disputando sui. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
