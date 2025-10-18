Monza – Ha preso il via lunedì, con la prima installazione nell’atrio dell’Esselunga di via Buonarroti, la posa dei nuovi distributori automatici per i sacchi dellla raccolta dei rifiuti. Un progetto atteso da parecchio tempo che, a partire da lunedì 3 novembre, rivoluzionerà il sistema di distribuzione per le utenze domestiche in città, rendendolo più accessibile e monitorabile. I sacchi, di due tipologie – gialli da 90 litri per plastica e alluminio e rossi da 40 litri per l’indifferenziato – saranno distribuiti con 11 distributori collocati in punti strategici di Monza. Le postazioni e la modalità di accesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Monza sarà più facile avere i sacchi dei rifiuti: arrivano i distributori. Come funzioneranno