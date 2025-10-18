A Milano i pro-Pal sfilano contro la pace Vandalizzati i murales dedicati alle vittime del 7 ottobre
A Milano sfilano i pro-Pal, che lanciano strali contro Trump e i negoziati di pace. Nelle stesse ore, in città, sono stati vandalizzati i murales dedicati alle vittime del 7 ottobre e al cardinale Pizzaballa. La manifestazione pro-Pal e gli insulti contro Trump e Meloni. Poche centinaia le persone che hanno preso parte al corteo, in partenza da piazzale Udine, con arrivo previsto in piazza Leonardo Da Vinci, a Città Studi. Leggi anche Generazione Pro-Pal: chi sono, cosa fanno e perché odiano? Parola al professor Andrea Molle. L'annuncio dei "Gap": «Inviata alla Cpi la denuncia per genocidio contro Meloni». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
