A Milano c' è un progetto del Pnrr da 49 milioni di euro che potrebbe rimanere senza fondi

Milanotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via Scialoia si trova a pochi passi dalla fermata Dergano della metropolitana gialla. È il nome di una strada, ma anche di un istituto scolastico piuttosto grande che ospita asilo, materna, elementari e medie. Quella dell’istituto comprensivo Scialoia è una storia interessante, perché racconta. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Milano Green Week, il progetto per creare delle "LeafAir Lounge” nei quartieri della città - Oggi, 19 settembre, nell’ambito della Milano Green Week, presso il Negozio Civico di Chiamamilano, &#232; stato presentato il LeafAir Project promosso da Chiamamilano ONLUS e Nantoo. affaritaliani.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Milano C 232 Progetto