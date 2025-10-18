Arrivano i rinforzi per potere recuperare i corpi degli ultimi 18 ostaggi israeliani morti a Gaza durante la prigionia di Hamas e non ancora tornati in patria. Il diciannovesimo infatti è stato consegnato ieri sera alla Croce rossa. E arriva anche l'inviato Usa Steve Witkoff, che secondo indiscrezioni tornerà domenica in Israele ed Egitto per seguire l'attuazione del piano di pace e fare pressing su Hamas per il ritorno dei cadaveri. Potrebbe anche recarsi a Gaza. Il Gabinetto israeliano, che proprio domenica voterà per ribattezzare il conflitto come «Guerra di rinascita» invece che operazione «Spade di Ferro», intende cominciare a discutere della fase due dell'accordo solamente dopo il rientro delle salme, nonostante Hamas prema perché si proceda sui restanti punti dell'intesa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A Gaza la task force per trovare i corpi