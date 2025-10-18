A Gaza funerali con le bambole Non ho visto palestinesi dimagriti C’è differenza di civiltà tra sganciare bombe e sgozzare | ecco l’incredibile galleria degli orrori del convegno al Cnel

Il titolo, “La storia stravolta e il futuro da costruire”, prometteva un confronto alto sul senso della memoria e della responsabilità civile in occasione dell’anniversario del 7 ottobre. Nella grande sala del Cnel, a Roma, l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ha invece messo in scena un processo senza appello alla stampa, a giornalisti come l’inviata del Tg3 Lucia Goracci, a intellettuali come Tomaso Montanari, alla relatrice Onu Francesca Albanese, ormai un must nei j’accuse indiscriminati dei filo-israeliani. Molti dei passaggi più emblematici di questa maratona, durata quasi 10 ore, sono stati selezionati e pubblicati da Il Grande Flagello, su X: i video, rapidamente diventati virali, restituiscono meglio di qualunque resoconto scritto il tono del dibattito, tra dichiarazioni sconcertanti e frasi spiazzanti che spesso travalicano il confine tra l’opinione e l’offesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “A Gaza funerali con le bambole”, “Non ho visto palestinesi dimagriti”, “C’è differenza di civiltà tra sganciare bombe e sgozzare”: ecco l’incredibile galleria degli orrori del convegno al Cnel

Altri contenuti sullo stesso argomento

Lo stato delle cose è disponibile su RaiPlay. In questa Puntata: Faccia a faccia con Michele Santoro e collegamento con la Global Sumud Flotilla in rotta verso Gaza. Boschi vs Vannacci: guerra di Gaza, politica interna e funerali dell’attivista americano Charlie - facebook.com Vai su Facebook

#ConcitaDeGregorio entusiasta per l'Italia bloccata dallo sciopero per #Gaza. I funerali di #CharlieKirk e il tono sprezzante sui giornaloni di sinistra. La #rassegnascorrettissima di #DanieleCapezzone - X Vai su X

“A Gaza funerali con le bambole”, “Non ho visto palestinesi dimagriti”, “C’è differenza di civiltà tra sganciare bombe e sgozzare”: ecco l’incredibile ... - Lucia Goracci "da richiamare"; Il Fatto e il Manifesto negazionisti. Secondo ilfattoquotidiano.it

Gaza City sotto assedio, le parole di Huda: «Io e la mia famiglia abbiamo deciso di restare. Non ho paura di morire e so che può accadere in ogni istante» - Mentre scrive su whatsapp Huda Skaik, 20 anni, studentessa e scrittrice, ha nelle ... Come scrive vanityfair.it