A Gaza funerali con le bambole Non ho visto palestinesi dimagriti C’è differenza di civiltà tra sganciare bombe e sgozzare | ecco l’incredibile galleria degli orrori del convegno al Cnel

Ilfattoquotidiano.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il titolo, “La storia stravolta e il futuro da costruire”, prometteva un confronto alto sul senso della memoria e della responsabilità civile in occasione dell’anniversario del 7 ottobre. Nella grande sala del Cnel, a Roma, l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ha invece messo in scena un processo senza appello alla stampa, a giornalisti come l’inviata del Tg3 Lucia Goracci, a intellettuali come Tomaso Montanari, alla relatrice Onu Francesca Albanese, ormai un must nei j’accuse indiscriminati dei filo-israeliani. Molti dei passaggi più emblematici di questa maratona, durata quasi 10 ore, sono stati selezionati e pubblicati da Il Grande Flagello, su X: i video, rapidamente diventati virali, restituiscono meglio di qualunque resoconto scritto il tono del dibattito, tra dichiarazioni sconcertanti e frasi spiazzanti che spesso travalicano il confine tra l’opinione e l’offesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

a gaza funerali con le bambole non ho visto palestinesi dimagriti c8217232 differenza di civilt224 tra sganciare bombe e sgozzare ecco l8217incredibile galleria degli orrori del convegno al cnel

© Ilfattoquotidiano.it - “A Gaza funerali con le bambole”, “Non ho visto palestinesi dimagriti”, “C’è differenza di civiltà tra sganciare bombe e sgozzare”: ecco l’incredibile galleria degli orrori del convegno al Cnel

Altri contenuti sullo stesso argomento

gaza funerali bambole ho“A Gaza funerali con le bambole”, “Non ho visto palestinesi dimagriti”, “C’è differenza di civiltà tra sganciare bombe e sgozzare”: ecco l’incredibile ... - Lucia Goracci "da richiamare"; Il Fatto e il Manifesto negazionisti. Secondo ilfattoquotidiano.it

Gaza City sotto assedio, le parole di Huda: «Io e la mia famiglia abbiamo deciso di restare. Non ho paura di morire e so che può accadere in ogni istante» - Mentre scrive su whatsapp Huda Skaik, 20 anni, studentessa e scrittrice, ha nelle ... Come scrive vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Funerali Bambole Ho