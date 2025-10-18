A Faicchio una serata di gala per la ricerca scientifica contro il cancro

18 ott 2025

Il Castello Ducale di Faicchio ospiterà la serata dedicata alla consegna dei premi alla ricerca scientifica contro il cancro. L’evento, in programma, per venerdì 28 novembre, organizzato dall‘Associazione Angela Serra, sarà un’occasione importante per celebrare la ricerca, la prevenzione e . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

