A Cremona è caccia al titolo | outsider e colpi di scena nella mezza tricolore
Quasi 1300 atleti al via domenica 19 ottobre per i tricolori di maratonina. Assenti i big, la gara si annuncia apertissima: al femminile torna Anna Arnaudo, tra gli uomini occhi su Alfieri, Mondazzi e Badr. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dal quotidiano La Provincia di Cremona edizione del 16 ottobre 2025: - Turismo Quel treno per i fasulin de l'öc; - una domenica al museo a caccia del tesoro nascosto; -Lavori alla sponda dell'Adda. - facebook.com Vai su Facebook
#stagnolombardo Caccia a specie protetta: a processo due cacciatori bresciani - OglioPo - X Vai su X
Poker mondiale per Massimiliano Cremona, è nella storia della motonautica - Il campione piacentino: «Lo dedico a tutto il gruppo, è frutto di un grande lavoro di squadra» ... Si legge su sportpiacenza.it