A Chieti torna il mercato d' autunno | shopping domenica lungo corso Marrucino
Un'intera giornata di mercato quella di domenica 19 ottobre a Chieti, lungo corso Marrucino.Fino a sera c'è il mercato d'autunno: un'occasione per fare shopping in pieno centro.Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, il Comune ha emanato un'ordinanza che istituisce dalle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
