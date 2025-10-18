A Chieti torna il mercato d' autunno | shopping domenica lungo corso Marrucino

Chietitoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'intera giornata di mercato quella di domenica 19 ottobre a Chieti, lungo corso Marrucino.Fino a sera c'è il mercato d'autunno: un'occasione per fare shopping in pieno centro.Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, il Comune ha emanato un'ordinanza che istituisce dalle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

