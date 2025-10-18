Le qualifiche del Gran Premio di Australia di MotoGP andranno in scena nel cuore della notte europea tra venerdì 17 e sabato 18 ottobre. D’altronde, la differenza di fuso orario tra il Vecchio Continente e Phillip Island è la più marcata della stagione. Quantomeno, la Sprint si terrà alle prime luci dell’alba. Anzi, all’aurora, perché il Sole non sarà ancora sorto alle nostre latitudini. Impressionante notare come, su questa pista, la pole position sia appannaggio di un pilota spagnolo da tempo immemore. Tra Jorge Lorenzo, Marc Marquez, Maverick Viñales e Jorge Martin, gli iberici fanno segnare il crono più rapido in qualifica dall’ormai lontano 2013! L’ultimo a scattare dalla casella privilegiata con un passaporto diverso fu l’idolo locale Casey Stoner nel 2012! Nel 2024, le pole position furono siglate da Jorge Martin (MotoGP), Fermìn Aldeguèr (Moto2) e Ivan Ortolà (Moto3). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Australia 2025: programma qualifiche in chiaro