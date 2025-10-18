A che ora la MotoGP su TV8 oggi GP Australia 2025 | programma qualifiche in chiaro
Le qualifiche del Gran Premio di Australia di MotoGP andranno in scena nel cuore della notte europea tra venerdì 17 e sabato 18 ottobre. D’altronde, la differenza di fuso orario tra il Vecchio Continente e Phillip Island è la più marcata della stagione. Quantomeno, la Sprint si terrà alle prime luci dell’alba. Anzi, all’aurora, perché il Sole non sarà ancora sorto alle nostre latitudini. Impressionante notare come, su questa pista, la pole position sia appannaggio di un pilota spagnolo da tempo immemore. Tra Jorge Lorenzo, Marc Marquez, Maverick Viñales e Jorge Martin, gli iberici fanno segnare il crono più rapido in qualifica dall’ormai lontano 2013! L’ultimo a scattare dalla casella privilegiata con un passaporto diverso fu l’idolo locale Casey Stoner nel 2012! Nel 2024, le pole position furono siglate da Jorge Martin (MotoGP), Fermìn Aldeguèr (Moto2) e Ivan Ortolà (Moto3). 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
"Oggi sentivo dolore, anche se non mi limita nella guida. Non serve pensare alla penalità di domenica, è giusta e va accettata. Il risultato di oggi ci rende più positivi" https://gpone.com/it/2025/10/17/motogp/bezzecchi-laprilia-va-bene-la-schiena-speravo-anda - X Vai su X
[#MotoGP] Andrea Dovizioso, campione del mondo 125 nel 2004 e oggi MotoGP Legend, ha fatto visita allo stabilimento Brembo, dove ha potuto conoscere le aree più innovative dell'azienda e festeggiato i 50 anni di Brembo Racing. - facebook.com Vai su Facebook
A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Australia 2025: programma qualifiche in chiaro - Le qualifiche del Gran Premio di Australia di MotoGP andranno in scena nel cuore della notte europea tra venerdì 17 e sabato 18 ottobre. Lo riporta oasport.it
MotoGP Australia, gli orari TV della gara su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming - Domani la MotoGP torna in pista sul circuito di Phillip Island per il GP Australia. Secondo fanpage.it
MotoGP in tv, GP Australia 2025: orari 18 ottobre, streaming, programma Sky e TV8 - Oggi, sabato 18 ottobre, sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2025. Scrive oasport.it