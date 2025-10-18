A che ora la F1 su TV8 oggi GP USA 2025 | programma qualifiche differita in chiaro

Sabato 18 ottobre, il Gran Premio degli Usa di F1 vivrà la sua giornata più intensa, poiché ci saranno due sessioni pregnanti. Si comincia già con la Sprint, nella quale saranno conferiti punti valevoli per il Mondiale. Dopodiché si ripartirà da capo per le Qualifiche, atte a determinare un nuovo schieramento di partenza in vista del Gran Premio di domenica. Pertanto, si torna ad avere un weekend con la Sprint. Non capitava da quasi tre mesi e da Spa-Francorchamps e bisognerà farci l’abitudine. D’altronde, il management della Formula 1 ha preso la decisione di concentrare nel quarto finale della sua stagione metà delle mini-gare previste in calendario. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora la F1 su TV8 oggi, GP USA 2025: programma qualifiche, differita in chiaro

