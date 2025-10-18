A che ora Conegliano-Milano oggi Supercoppa Italiana volley femminile 2025 | dove vederla in tv e streaming

Si ricomincia da Trieste. La rivalità infinita tra Conegliano e Milano riparte dal PalaTrieste, sabato 18 ottobre alle 17.30, per assegnare la Supercoppa Italiana 2025, primo trofeo della nuova stagione. Di fronte, ancora una volta, le due superpotenze che dominano il volley femminile italiano ed europeo, pronte a scrivere un nuovo capitolo di una sfida ormai leggendaria. La stagione 2024-2025 ha visto il dominio totale di Conegliano: nove vittorie su nove confronti diretti, comprese tutte le finali di Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto, oltre ai successi in Champions League e nel Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Conegliano-Milano oggi, Supercoppa Italiana volley femminile 2025: dove vederla in tv e streaming

