A Castelfidardo inizia un nuovo campionato Mercato Francesco Celozzi è biancoverde
Un altro innesto nella rosa del Castelfidardo. Si tratta di Francesco Celozzi (in foto), terzino classe 2005. Dopo le esperienze giovanili nello Sporting Torremaggiore ha indossato le maglie della squadra Difesa Grande Termoli 2016 in Eccellenza, e nella scorsa stagione del Città di Isernia San Leucio in D. Celozzi sarà disponibile già dalla partita di domani a San Marino. Giovedì invece è stato presentato anche il vice di mister Francesco Monaco, che è Vincenzo Finaldi, tecnico qualificato, match analyst, con esperienze nel settore giovanile di Ascoli, Sambenedettese e Sangiorgese. Finaldi ha iniziato la stagione nel settore giovanile del Teramo prima di approdare al Castelfidardo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La Eko costruisce la sua storia nel 1960 a Castelfidardo in una ex fabbrica di Crucianelli. Oliviero Pigini il proprietario inizia da subito la vendita di chitarre prima importandole dalla Jugoslavia e poi chiamando degli esperti liutai siciliani in proprio; è il bum, la f - facebook.com Vai su Facebook
##castelfidardo academy: festa di inizio stagione allo stadio Mancini tra sport, valori e comunità - X Vai su X
"A Castelfidardo inizia un nuovo campionato". Mercato, Francesco Celozzi è biancoverde - Dopo le esperienze giovanili nello Sporting Torremaggiore ha indossato le maglie della ... Secondo msn.com
Castelfidardo, un gradito ritorno per la retroguardia - Alessandro Castorina di nuovo in biancoverde Gradito ritorno in casa Castelfidardo con Alessandro Castorina che torna a vestire il biancoverde. Si legge su youtvrs.it
Castelfidardo, ecco i rinforzi: ora non ci sono più alibi - I rinforzi promessi dalla dirigenza fidardense a mister Francesco Monaco stanno iniziando ad arrivare. Si legge su msn.com