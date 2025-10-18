Un altro innesto nella rosa del Castelfidardo. Si tratta di Francesco Celozzi (in foto), terzino classe 2005. Dopo le esperienze giovanili nello Sporting Torremaggiore ha indossato le maglie della squadra Difesa Grande Termoli 2016 in Eccellenza, e nella scorsa stagione del Città di Isernia San Leucio in D. Celozzi sarà disponibile già dalla partita di domani a San Marino. Giovedì invece è stato presentato anche il vice di mister Francesco Monaco, che è Vincenzo Finaldi, tecnico qualificato, match analyst, con esperienze nel settore giovanile di Ascoli, Sambenedettese e Sangiorgese. Finaldi ha iniziato la stagione nel settore giovanile del Teramo prima di approdare al Castelfidardo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "A Castelfidardo inizia un nuovo campionato". Mercato, Francesco Celozzi è biancoverde