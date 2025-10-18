A Casa a Prima vista ho scelto la casa di Mariana ecco cosa succede con l’acquisto quando finisce il programma | parla la protagonista Bernardette
Bernadette Rizzuto, studentessa di Medicina e Chirurgia all’Università San Raffaele di Milano e originaria di Cosenza, ha acquistato l’appartamento scelto durante la sua partecipazione al programma “Casa a prima vista”, andato in onda il 13 ottobre. A raccontarlo è lei stessa in un’intervista a Fanpage.it, in cui spiega nel dettaglio come si è svolta la trattativa e cosa è accaduto dopo le riprese. “ Ringrazio gli agenti perché, in tre giorni, ho trovato la casa che cercavo da anni ”, racconta Bernadette, che ha partecipato al programma insieme alla madre Elvira. Poi ha aggiunto: “Mamma mi ha accompagnato in ogni passaggio e ha messo i soldi ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Casa a Prima Vista, Bernadette: “Ho comprato la casa di Mariana. Ecco come funziona la trattativa dopo il programma” - Cosa succede quando un acquirente di Casa a Prima Vista vuole comprare la casa scelta nel programma? Riporta fanpage.it
Casa a prima vista, Bernadette: "Ho comprato davvero la casa degli agenti, ma il prezzo è cambiato. Vi spiego come funziona la trattativa" - Ha partecipato a quasi per gioco al programma di Real Time, ma per la studentessa milanese la trattativa è andata a buon fine. Si legge su today.it
“Casa A Prima Vista” arriva in Trentino: il programma televisivo di Real Time in cerca di nuovi acquirenti - Il celebre programma televisivo Casa a Prima Vista, che ha conquistato milioni di spettatori in Italia e all'estero, sbarca in Trentino alla ricerca di nuovi acquirenti. Riporta ildolomiti.it