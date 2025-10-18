Bernadette Rizzuto, studentessa di Medicina e Chirurgia all’Università San Raffaele di Milano e originaria di Cosenza, ha acquistato l’appartamento scelto durante la sua partecipazione al programma “Casa a prima vista”, andato in onda il 13 ottobre. A raccontarlo è lei stessa in un’intervista a Fanpage.it, in cui spiega nel dettaglio come si è svolta la trattativa e cosa è accaduto dopo le riprese. “ Ringrazio gli agenti perché, in tre giorni, ho trovato la casa che cercavo da anni ”, racconta Bernadette, che ha partecipato al programma insieme alla madre Elvira. Poi ha aggiunto: “Mamma mi ha accompagnato in ogni passaggio e ha messo i soldi ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A Casa a Prima vista ho scelto la casa di Mariana, ecco cosa succede con l’acquisto quando finisce il programma”: parla la protagonista Bernardette