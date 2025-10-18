A Carmagnola c' è Crudissima | il festival della carne più buona del mondo
La città di Carmagnola si prepara a diventare la capitale dell'eccellenza zootecnica piemontese. Sabato 25 e domenica 26 ottobre ospiterà “Crudissima – Il Festival della carne più buona del mondo”, un grande evento promosso da Asprocarne Piemonte per celebrare il suo quarantesimo anniversario. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
A Carmagnola arriva Crudissima ! Il 25 e 26 ottobre la nostra città ospita “Crudissima – Il Festival della carne più buona del mondo”, evento promosso da Asprocarne Piemonte per celebrare i 40 anni dell’organizzazione dei produttori di carni bovine. Il Foro Bo - facebook.com Vai su Facebook