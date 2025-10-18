A Busto Arsizio il tumore alla prostata si cura con la Teranostica | cos’è e a chi è diretta

Busto Arsizio, 18 ottobre 2025 – Svolta nell’approccio di cura dei tumori alla prostata a Busto Arsizio. Nella struttura complessa di Medicina nucleare dell’Asst Valle Olona si apre una nuova era di radioterapia oncologica: dopo quella radiometabolica nei tumori della tiroide, storicamente presente a Busto Arsizio sin dagli anni ‘50, si è ora aggiunta quella con radioligandi nelle neoplasie della prostata in progressione metastatica e refrattarie alle terapie convenzionali. I trattamenti. “Dal luglio 2025 – spiega Paolo Verga, direttore della struttura complessa di Medicina Nucleare Asst Valle Olona – è iniziata la Teranostica nei pazienti affetti da neoplasia della prostata in progressione metastatica, ossea o viscerale, non più responsivi alla chemio o ormono terapia, con evidenti e immediati effetti positivi sulla cura delle metastasi, minimizzando gli effetti collaterali da Radioterapia, con importante riduzione del consumo di oppiacei a scopo antalgico e migliorando in modo considerevole la qualità della vita”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Busto Arsizio il tumore alla prostata si cura con la Teranostica: cos’è e a chi è diretta

